От ожирения гибнет больше людей, чем в ДТП, терактах и от болезни Альцгеймера

Группа американских исследователей, финансируемых фондом Билла и Мелинды Гейтс, дала оценку уровню ожирения и обнаружила, что более 10 процентов населения мира теперь живёт с этим заболеванием. Как передает Арменпресс, об этом пишет Vox.

Эксперты опубликовали своё исследование в New England Journal of Medicine. По их мнению, больных ожирением становится всё больше. Исследователи подсчитали, что высокая масса тела была причиной четырёх миллионов смертей во всём мире.

С 1980 года распространённость ожирения увеличилась в два раза более чем в 70 странах по всему миру — в основном в странах с низким и в регионах со средним уровнем дохода. Этот показатель растёт практически в каждой стране.

Быстроприготовленная и калорийная пищевая продукция таких компаний, как PepsiCo и McDonald's, становится всё более доступной и востребованной. Тот факт, что излишний вес считается одной из причин проблем со здоровьем, никак не влияет на эту тенденцию.