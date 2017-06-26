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Неизвестный вооруженный человек ворвался в супермаркет «Циран» в Нор-Норке


В районе 03.00 неизвестный вооруженный человек в маске  ворвался в супермаркет «Циран» в Нор-Норке, где хотел ограбить кассу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал  начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

По его словам, этот человек  маске вошел в супермаркет «Циран» в Нор-Норке, по улице Гая, подошел к кассе и потребовал достать деньги.
«Сотрудники безопасности супермаркета предотвратили преступление, отобрали у него оружие, после чего неизвестный убежал. Предпринимаются меры по его обнаружению и идентификации. Проводится расследование.

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