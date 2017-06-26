Неизвестный вооруженный человек ворвался в супермаркет «Циран» в Нор-Норке

В районе 03.00 неизвестный вооруженный человек в маске ворвался в супермаркет «Циран» в Нор-Норке, где хотел ограбить кассу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

По его словам, этот человек маске вошел в супермаркет «Циран» в Нор-Норке, по улице Гая, подошел к кассе и потребовал достать деньги.«Сотрудники безопасности супермаркета предотвратили преступление, отобрали у него оружие, после чего неизвестный убежал. Предпринимаются меры по его обнаружению и идентификации. Проводится расследование.