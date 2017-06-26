Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

ВС Турции несут новые потери


В провинции Бингел в Турции произошло новое столкновение  с силами Рабочей партии Курдистана (РКК). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Отмечается, что один турецкий военнослужащий был убит, еще один – ранен.

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