В Эгейском море произошло новое землетрясение

В Эгейском море в понедельник, 26 июня, произошло землетрясение силой 4,1 балла. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет». По данным МЧС Турции – AFAD, толчки ощущались в Измире и его окрестностях.

В последнее время землетрясения в Эгейском море участились: в понедельник, 12 июня, произошло землетрясение силой 6,2 балла. Как передает Арменпресс со ссылкой на международные СМИ, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Подземные толчки зафиксированы в 15:28 по местному времени на глубине 6,96 километра. Эпицентр землетрясения был расположен почти у 23 километрах от района Карабурун турецкой провинции Измир. Толчки ощущали даже в крупных городах Турции, в том числе и в Стамбуле. О жертвах или разрушениях зданий информации нет.

Затем в Эгейском море 14 июня произошло землетрясение силой 4,5 баллов, следующее землетрясение произошло 15 июня, силой 4,2 баллов.