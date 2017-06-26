Bloomberg: Трамп расскажет о новой роли США на рынке энергоносителей

Президент Дональд Трамп намерен на этой неделе акцентировать внимание на упрочении доминирующего положения США в области поставок энергоносителей. В ходе серии запланированных выступлений глава государства намерен подробно остановиться на идее скорого превращения страны в чистого экспортера нефти, природного газа и угля. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg.

Оно ссылается на источники в Белом доме. Согласно их сведениям, в предстоящий четверг Трамп выступит в министерстве энергетики США с программной речью, в которой изложит свое видение, как наращивание экспорта американских энергоносителей поможет расширить влияние США в мире, укрепить отношения с союзниками и стабилизировать мировые рынки. Глава минэнерго Рик Перри затронет аналогичные темы, но во вторник на встрече с руководством американских компаний и экспертами.

"Мы уже живем в век не энергетической нехватки, а энергетического изобилия. Этот факт отводит Соединенным Штатам совершенно иное место. Это позволяет пользоваться доступными и надежными энергоносителями в США и предоставляет нам важное преимущество в конкурентной борьбе", - приводит агентство слова помощника президента по вопросам глобальной энергетики Дэйва Бэнкса.



