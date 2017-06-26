Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

Температура в Ереване и Араратской равнине дойдет до 38 градусов


Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян сообщает, что в ближайшие дни Армения будет находиться  под влиянием  проникающего с тропических широт теплого воздушного потока. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«27-29 июня Армения будет находится под воздействием проникающего с тропических широт теплого воздушного потока, ожидается высокий тепловой фон. Температура в Ереване и Араратской равнине дойдет до 38 градусов выше нуля, что выше нормы среднего дневного показателя на 5-6 градусов»,- пишет он.

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