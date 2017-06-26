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Гегам Кадимян сменил клуб


Член сборной Армении по футболу Гегам Кадимян сменил клуб. Как передает «Арменпресс», Гегам Кадимян заключил договор сроком на 3 года с украинским клубом «Ворскла»: он уже выехал с командой на сборы в Словению.

До этого Кадимян играл в донецком клубе «Олимпик».

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