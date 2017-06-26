В Гарни «Опель» сорвался в пропасть: трое пассажиров ранены, двое погибли
12:27, 26 Июнь, 2017
Крупное ДТП произошло накануне вечером в Котайкской области Армении.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, автомобиль марки «Opel Astra G», г/н 25 XX 522, приблизительно в 20:00 вылетел с проезжей части и с 600-метровой высоты сорвался в Гарнийское ущелье. Спасатели и полицейские вынесли тела двух погибших и эвакуировали троих раненых. Тела погибших в результате ДТП были отброшены от машины на расстояние 100-150 метров.
На месте скончались 20-летний Геворк Мкртчян и 31-летний Аршак Айрапетян. 22-летний Левон Арутюнян, 21-летний Нарек Ованнисян и 32-летний Роман Ованнисян были доставлены в медцентр Сурб Григор Лусаворич в крайне тяжелом состоянии.