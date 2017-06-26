Министр финансов Армении Вардан Арамян подчеркнул значение стабилизации госдолга и уменьшения соотношения госдолг/ВВП

Министр финансов Армении Вардан Арамян не считает увеличение номинального госдолга Армении проблемой. Армянский парламент приступил в понедельник к обсуждениям по выполнению госбюджета за 2016 год. В течение недели парламентарии обсудят выполнение запланированных госбюджетом показателей, их продуктивность и полученный результат по всем сферам деятельности правительства. Как передает «Арменпресс», по вопросам госдолга на обсуждениях выступил министр финансов Армении Вардан Арамян.

Отвечая на вопрос депутата от АРФД, он сказал, что это естественно – если на покрытие расходов не хватает доходов, то надо брать в долг.

«Без этого невозможно. Если вы посмотрите – и компании не довольствуются капиталом: они берут кредиты, долги есть у всех компаний»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, Армения продолжит брать в долг, однако важно не номинальное значение долга, а постепенная стабилизация и уменьшение соотношения госдолг/ВВП.

«Мы должны постепенно достичь того, чтобы произошли стабилизация и уменьшение соотношения госдолг/ВВП. За последние годы рост этого соотношения был чересчур резок. Насколько мы сумеем уменьшить его, настолько спокойнее будет среда нашего состояния. С другой стороны, мы знаем, что надо брать в долг, чтобы обеспечить экономический рост. Если мы достигнем того, чтобы экономический рост опередил рост долга, это будет подтверждать нормальность нашей политики. Надо обратить на это внимание»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, соотношение госдолг/ВВП должно стабилизироваться за счет роста ВВП.

«Надо быть внимательными, чтобы не впасть в ошибки Греции. Правительство Греции резко сократило номинал долгов, не учтя, что их экономика в значительной степени основана на госсекторе. Сокращение долга без проведения реформ привело к углублению проблем. Годами в Грации наблюдается экономический спад»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, правильная политика – это брать в долг, и эти деньги должны идти на капитальные расходы, а также надо переосмыслить и текущие расходы, чтобы повысить производительность экономики.