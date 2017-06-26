Премьер-министр Армении Карен Карапетян ожидает конструктивные обсуждения исполнения бюджета на 2016 год

Армянский парламент приступил в понедельник к обсуждениям выполнения госбюджета за 2016 год. В течение недели парламентарии обсудят выполнение запланированных госбюджетом показателей, их продуктивность и полученный результат по всем сферам деятельности правительства. По итогам обсуждений, 4-го июля, парламент проведет внеочередное заседание для утверждения выполняемости госбюджета 2016 года. По вопросу выступил премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В своем выступлении он сказал:

«Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Правительство Армении представляет данные годового отчета исполнения бюджета на 2016 год. Предусмотрен достаточно насыщенный график обсуждений в парламенте, будет представлена макроэкономическая атмосфера, в которой осуществлялся бюджет, базовые показатели, экономические и социальные направления и основные результаты, а также выполняемость бюджета.

Как известно, правительство последовательно продолжает работу по внедрению программного бюджетирования, в связи с чем предполагается, что бюджетные программы и их выполняемость должны базироваться на результатах.

Следует больше внимание обращать не на то, сколько финсредств потрачено, а на то, какие результаты получены в итоге. Следовательно, в ходе обсуждений по сферам постараемся сделать обсуждения максимально содержательными.

Итоги по 2016 году детальнее представит министр финансов.

Для обеспечения дальнейшего развития экономики в 2016 году начаты и продолжаются обсуждения, которые нашли свое отражение в программе правительства Армении, которая была недавно одобрена; они также будут представлены в среднесрочной программе правительства и программе мероприятий.

Я ожидаю от депутатов конструктивных обсуждений и предложений, которые правительство учтет при составлении программы краткосрочных и среднесрочных расходов, что, несомненно, приведет к повышению уровня продуктивности управления государственными финансовыми ресурсами», - сказал Карапетян.