Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что строительством "Северного потока — 2" Россия намерена отомстить Киеву. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Корреспондент.net.

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью "Северного потока — 2" Россия в первую очередь хочет лишить Украину двух миллиардов долларов, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация", — добавил украинский лидер.



