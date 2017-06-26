Хакеры разместили лозунги в поддержку ИГ на сайте губернатора и ряда ведомств Огайо

Хакеры, поддерживающие террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в воскресенье, 25 июня, взломали сразу несколько правительственных порталов в США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

В числе атакованных ресурсов оказался сайт губернатора штата Огайо республиканца Джона Кейсика. В сообщении, опубликованном от лица хакеров из Team System Dz, говорится, что президент США Дональд Трамп и все американцы ответят за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах. Послание завершается признанием в любви к ИГ.

Аналогичные сообщения были размещены на сайтах города Брукхейвен (штат Нью-Йорк) и округа Хауард (штат Мэриленд).