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Бако Саакян принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 15-летию компании «Бейз Метлс»


25 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в праздничном мероприятии,  посвященном 15-летию компании «Бейз Метлс». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В своем приветственном слове Президент Саакян отметил, что пройденный компанией путь богат достижениями и может служить основанием для гордости.
«Хочу выразить благодарность всему личному составу компании за кропотливую работу. Уверен, что вы с той же энергией продолжите свое дело, тем более что в данной сфере есть серьезные задачи и долгосрочные программы», - сказал в своем выступлении Бако Саакян.
При этом Президент добавил, что государство имеет большие ожидания от эксплуатации горнорудного комплекса «Кашен», и выразил надежду, что компания «Бейз Метлс» сохранит свой статус в качестве одной из ведущих сил экономики республики.

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