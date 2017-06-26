25 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 15-летию компании «Бейз Метлс». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В своем приветственном слове Президент Саакян отметил, что пройденный компанией путь богат достижениями и может служить основанием для гордости.«Хочу выразить благодарность всему личному составу компании за кропотливую работу. Уверен, что вы с той же энергией продолжите свое дело, тем более что в данной сфере есть серьезные задачи и долгосрочные программы», - сказал в своем выступлении Бако Саакян.При этом Президент добавил, что государство имеет большие ожидания от эксплуатации горнорудного комплекса «Кашен», и выразил надежду, что компания «Бейз Метлс» сохранит свой статус в качестве одной из ведущих сил экономики республики.