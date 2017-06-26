Бюджетные программы и их выполняемость должны базироваться на результатах: премьер-министр Армении

Армянский парламент приступил в понедельник к обсуждениям выполнения госбюджета за 2016 год. В течение недели парламентарии обсудят выполняемость запланированных госбюджетом показателей, их продуктивность и полученный результат по всем сферам деятельности правительства. По итогам обсуждений, 4-го июля, парламент проведет внеочередное заседание для утверждения выполненности госбюджета 2016 года.

"Предусмотрен достаточно насыщенный график обсуждений в парламенте, будет представлена макроэкономическая атмосфера, в которой осуществлялся бюджет, базовые показатели, экономические и социальные направления и основные результаты, а также выполняемость бюджета", - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как передает «Арменпресс», он сказал также, что правительство последовательно продолжает работу по внедрению программного бюджетирования, в связи с чем предполагается, что бюджетные программы и их выполняемость должны базироваться на результатах.

"Следует больше внимание обращать не на то, сколько финсредств потрачено, а на то, какие результаты получены в итоге. Следовательно, в ходе обсуждений по сферам, постараемся сделать обсуждения максимально содержательными", - сказал Карапетян. "Я ожидаю от депутатов конструктивных обсуждений и предложений, которые правительство учтет при составлении программы краткосрочных и среднесрочных расходов, что несомненно приведет к повышению уровня продуктивности управления государственными финансовыми ресурсами", - сказал Карапетян.