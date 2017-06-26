Профессиональный бокс – больше психология: Арам Авагян

Армянская школа бокса была и остается одной из лучших. Будучи одним из опорных видов спорта, армянский бокс всегда был конкурентоспособным на международных аренах. Член сбороной Армении по боксу Арам Авагян - один из участников XXXI Олимпийских игр в Рио: он окончательно оставил любительский спорт и перешел на профессиональный ринг. В беседе с «Арменпресс» он рассказал об этом, о своих боях, планах и «сути» бокса.

- Арам, расскажите, где и когда вы начали тренироваться?

- Боксом я начал заниматься с 10 лет. Физически я был слабым ребенком, и занятия боксом предполагали, скорее, возможность самозащиты. Мой отец раньше был боксером. Я не любил бокс изначально. И 3 месяцев не прошло, как я захотел уйти. Помню, как через 8 месяцев я победил в первом турнире, и только после этого полюбил этот вид спорта.

- Каков отзыв членов вашей семьи?

- Было бы естественно, если бы мать была против, однако именно она водила меня на тренировки. После 14 лет я не хотел, чтобы они присутствовали на моих боях: они тяжело переносили все эпизоды поединка.

- Сейчас вы оставили любительский спорт и перешли на профессиональный ринг. Почему?

- После XXXI Олимпийских игр в Рио я понял, что любительский спорт не удерживает более меня. Моя цель была - участие в Олимпийских играх, где у меня были все шансы на медаль. Однако вышло то, что вышло. Думаю, 25 лет – тот возраст, когда, набравшись опыта на любительском ринге можно перейти на профессиональный.

- Что вам нужно, чтобы достичь своей цели?

- Конечно, трудолюбие. 1% успеха – талант, 99% - трудолюбие.

- МОК уже разрешает профессиональным боксерам выступать в Олимпийских играх. Может, мы увидим вас в Токио-2020?

- Сейчас я сконцентрировался на профессиональном боксе. Моя цель – титул чемпиона мира. Может, в 2019 или 2020 решу вернуться и завоевать олимпийский рейтинг. Тогда – почему нет, сбудется моя олимпийская мечта.

- Недавно вы провели профессиональный бой, что скажете о противнике?

- Мой противник был молодой спортсмен, однако очень уж упорный. Сначала мне показалось, что смогу завершить поединок быстро, однако он все оставался на ногах. На профессиональном ринге у тебя много времени, чтобы показать – на что ты способен. В любительском – только 3 раунда. Профессиональный бокс – больше психология: нужны трезвая мысль и холодная логика.

- Когда вы на ринге, помните ли вы о слабых сторонах противника? Или надеетесь на свои сильные стороны?

- До поединка хорошо изучаю противника. В ходе тренировок учитываю все, однако на ринге иногда начинают выявляться другие слабые стороны противника, которые были до того неизвестны.

- Что или кого вы слушаете во время поединка?

- Во время последнего поединка – 8 раундов, слушал как тренера, так и зрителя, однако не надо слушать ничего, кроме того, что идет из твоего угла.

- Если бы не бокс, каким спортом бы вы занимались?

- Думаю, стал бы футболистом, всегда играл во дворе в футбол, занимался бы футболом – но не в нашей стране. Хотел бы тренироваться в Испании: «Реал» - моя любимая команда.

- Что вы не любите в боксе?

- Не хотел бы говорить об этом. Больше всего не люблю физические нагрузки, однако, бегаю каждое утро, вечерами – занимаюсь именно физическими нагрузками.

- Несколько блиц-вопросов: кофе или чай?

- Кофе. Много пью во время тренировок.

- Том или Джерри?

- Том.

- Футбол или теннис?

- Футбол.

- Марадона или Пеле?

- Рональдо.

- Черное или белое?

- Оба.

- Благодарю за приятную беседу.

Интервью Варвары Айрапетян