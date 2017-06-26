ФСБ: Telegram использовался исполнителем теракта в метро Петербурга

Мессенджер Telegram использовался исполнителем и куратором террористического акта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве также добавили, что Telegram наиболее активно используется террористами для создания чатов.





