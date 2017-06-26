Против Варужана Аветисяна возбуждено уголовное дело по поводу публичных призывов к захвату власти

Возбуждено уголовное дело против Варужана Аветисяна по факту публичных призывов к захвату власти, озвученных в ходе заседания суда по делу группы «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна»), захватившей в июле 2016 года полк Патрульно-постовой службы Полиции Армении в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Отмечается, что в ходе прошедшего 21 июня 2017 года очередного заседания суда подсудимый Варужан Аветисян, прервав председательствующего судью, в присутствии участников судопроизводства, присутствующих в зале суда граждан и представителей СМИ озвучил призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя.

«С учетом того, что в деянии В. Аветисяна, предположительно, содержатся признаки статьи 301(Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса РА”, по данному факту возбуждено уголовное дело. Производство предварительного следствия поручено Следственному комитету РА», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заседание по делу 18 членов группы «Сасна црер» состоится 3 июля.

Вооруженная группа «Сасна црер» 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.