Лидер СДПГ, кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц призвал Эрдогана освободить арестованных журналистов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

«Освободите арестованных журналистов, и, если возможно, немедленно»,- сказал на встрече в Дортмунде лидер СДПГ, кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц. По его словам, аресты тысяч инакомыслящих и множества журналистов в Турции вызывают скандал.

Обращаясь к Эрдогану, Мартин Шульц призвал его вернуть демократию.