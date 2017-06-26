В Гюмри прозвучали выстрелы, есть раненый

В Гюмри вечером 25 июня прозвучали выстрелы.

В МЦ Гюмри в 23:15 доставили Георгия Акопяна, 1987 г.р., с огнестрельным ранением в области брюшной полости.

Как сообщили «Арменпресс» в МЦ Гюмри, его прооперировали, состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое. В МЦ он поступил самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.