Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Национальным архивом Армении по ряду совместных программ

Руководитель отдела архивов и документации министерства культуры и спорта Казахстана Алия Мустафина впечатлена работой, проводимой в Национальном архиве Армении по сбору и сохранению материалов. Она прибыла в Армению для участия в конференции арховных служб 9 стран –членов Международного евразийского совета архивов, которая состояласз 21-го июня.

«Подобная конференция – уникальная платформа, на которой архивные работники получают возможность ознакомиться с тенденция,и развития архивного дела. У нас тесные связи с директором Национального архива Армении Аматуни Вирабяном, легко установили сотрудничество с ним. На сегодняшний день у нас нет совместных программ, думаю, в будущем мы должны работать в этом направлении. У нас есть общир страницы истории, и совместная работаа поможет полнее раскрыть истории обоих государств»,- сказала она.

Как передает «Арменпресс», руководитель отдела архивов и документации министерства культуры и спорта Казахстана Алия Мустафина сказала, что они намерены предпринять ряд совместных программ, особенно, с учетом успехов оцифровки документов в Казахстане.