СМИ: президент Колумбии подтвердил гибель шести пассажиров прогулочного судна

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил гибель шести человек в результате крушения прогулочного судна в колумбийском департаменте Антиокия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, его заявление приводит в понедельник газета Excelsior.

"В настоящий момент у нас есть информация о том, что шесть человек погибли, 122 живы и находятся в хорошем состоянии, 31 - числятся пропавшими без вести", - заявил президент, прибывший на место крушения судна, добавив, что поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Ранее газета El Mundo сообщала о девяти погибших и 128 пропавших без вести.

Инцидент произошел в воскресенье около 14:00 по местному времени (22:00 мск). Судно, на борту которого находились более 150 человек, потерпело крушение на водохранилище Пеньоль-Гуатапе неподалеку от города Медельин, департамент Антиокия.