Сказка «Барекендан» Ованеса Туманяна переведена на хинди
Перевод сказки «Барекендан» Ованеса Туманяна на хинди – еще один повод для сближения народов. Автор идеи и переводчик – преподаватель факультета востоковедения ЕГУ, посол мира, индианка по национальности Сантош Кумари Арора. «Арменпресс» побеседовал с ней по этому поводу.
- Г-жа Сантош, как вы решили осуществить эту затею?
- Моя цель – послужить обоим народам, их общению. Это лишь один из шагов, я еще и веду мастер-классы по изготовлению блюд индийской кухни. Я буду рада, если кто-то улыбнется блгодаря моей работе.
- Почему именно Туманян?
- Думаю, сказки Туманяна создают положительные гуманитарные импульсы. Я перевела из Туманяна также «Ахтамар», «Господин и слуга», «Охотник-лгунишка».
- Есть ли у вас цель отправить книги в Индию?
- Обязательно, я лично поеду, пойду по школам, встречусь с директорами, преподавателями, моторым многое надо объяснить.
- Что дадут эти переводы индийским детям?
Поможет создать хорошего человека. Я своим внукам читаю Туманяна, с ранних лет.
- Были ли затруднения во время перевода?
- Для меня трудностей не было, поскольку я живу с этим народом, знаю армян, кроме того, наши языки схожи, есть много общих слов, из всех языкое, какие я знаю. Только в армянском и хинди есть буква «ը».
- Есть ли в индийской литературе писатель, похожий по стилю на Туманяна?
- Индия имеет многих писателей, например, Рабиндранат Тагор, Премчандр. Сказки Премчандра похожи на сказки Туманяна, однао ни у кого я не замечала той прямой связи с богом, что есть у Туманяна.
- Планируете ли вы сделать другие переводы с армянского?
- Хочу перевести эпос «Сасна црер», работаю над созданием армяно-хинди словаря. Попытаюсь создать словарь оборотов, некоторые вещи хочу перевести и отправить на публикацию в Индию.
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