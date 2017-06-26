Приготовление тутовки, тестирование сюникских блюд: 1-го июля состоится Фестиваль туты

Горис собирает любителей туты. 1-го июля состоится Фестиваль туты. В этом году в его программе есть определенные изменения. Организатор фестиваля – директор-основатель фестиваля «Арени» Нунэ Манукян в беседе с «Арменпресс» сказала, что в этом году Фестиваль туты состоится к Караундже.

«В этом году Фестиваль туты из Гориса перебирается в Караундж, который, по программе укрупнения общин, отныне входит в общину Горис. В Караундже – прекрасные условия для проведения фестиваля, здесь много деревьев шелковицы, и мы сможем вместе натрясти туты для угощения гостей»,- сказала она.

Гости смогут понаблюдать за процессом самогоноварения из туты. Кроме того, состоится ярмарка-тестирование дошаба, сушеной туты и пр.

По ходу будут идти культурные мероприятия, выступит ансамбль из Еревана «Масунк», местные танцевальные коллективы и пр.

Ожидаются также участники из Арцаха.

Цель фестиваля – стимулирования туризма. Как сказала Нунэ Манукян, хоть и фестиваль проходит в 4-й раз, все еще нужно время, чтобы жители окрестных общин ощутили на себе его результаты.

«Раньше мы проводили фестиваль в разные дни, это мешало его популяризации. Сейчас решено – он будет проходить в первую субботу июля» ,- сказала Нунэ Манукян.

По ее словам, турагентства смогут включить фестиваль в свои программы и туры. Сейчас уже имеются таковые.