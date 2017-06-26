Предстоящие новости:26.06.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го июня, состоится совместное заседание постоянных комитетов НС. Повестка: 1. Отчет о выполнении бюджета-2016 /основные макроэкономические показатели, формирование доходов, налоговая и таможенная политика и др./.

Отчет Министерства финансов. Заключение ЦБ об отчете о выполнении бюджета-2016. Заключение Контрольной палаты об отчете о выполнении бюджета-2016.

Сегодня, 26-го июня, состоится первое заседание комиссии МО Армении по поводу летнего призыва 2017 года.

Сегодня, 26-го июня, состоится пресс-конференция профессора, генерал-лейтенанта Айка Котанджяна и экс-депутата Кнессета Александра Цинкера. Тема: посвящается форуму «Армения-Израиль».

В Министерстве диаспоры РА состоится торжественное церемония открытия 2 этапа программы «Вернись домой-2017». Мероприятие откроет министр диаспоры Грануш Акопян. 2-й этап программы «Вернись домой-2017» состоится 25 июня-8 июля. Участвуют 108 юношей и девушек из диаспоры из 8 стран.

Сегодня, 26-го июня, отмечается День помощи жертвам пыток. Состоится форум, посвященный провозглашенному ООН Дню помощи жертв пыток. С приветственным словом выступит омбудсмен РА Арман Татоян, докладчики экс-омбудсмен РА, директор Института правоведения и политологии Славянского университета, руководитель о/о «Против правового волюнтаризма» Лариса Алавердян, председатель о/о “Институт гражданского общества” Артак Киракосян.

Сегодня, 26-го июня, отмечается также Международный день борьбы со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. По теме выступят главный нарколог МЗ РА Петрос Семерджян, зам.главы Наркологического центра МЗ РА Ася Григорян, зав.отделом наркотических и контролируемых веществ Экспериментального центра лекарств и медицинских технологий Асмик Мартиросян, руководитель программы снижения рисков о/о APEC Ваге Багдасарян.

В Зале заседаний президиума НАН РА состоится республиканская научная конференция на тему «Проблемы сирийских армян: история и современность».

С приветственным словом выступят министр диаспоры Грануш Акопян, директор Института истории НАН РА, академик Ашот Мелконян.

Сегодня, 26-го июня, состоится пресс-конференция декана фак-та информатики и прикладной математики ЕГУ Ваграма Думаняна, преподавателя фак-та информатики и прикладной математики ЕГУ Армена Андреасяна, студентов фак-та информатики и прикладной математики ЕГУ Альберта Саакяна, Тиграна Мамиконяна.

Тема: студенты ЕГУ приняли участие в финале международной олимпиады по программированию ACM-ICPC.

По инициативе Миндиаспоры и армянского филиала АВБС состоится презентация трехъязычной книги Раздана Токмаджяна «Грустная мелодия пустыни: фотографии армян-бедуинов Нурхана Пальяна». С приветственным словом выступит министр диаспоры Грануш Акопян.

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