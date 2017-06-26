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Предстоящие новости:26.06.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го июня, состоится совместное  заседание  постоянных комитетов НС. Повестка: 1. Отчет о выполнении бюджета-2016 /основные макроэкономические  показатели, формирование доходов, налоговая и таможенная политика и др./.

  1. Отчет Министерства финансов.
  2. Заключение ЦБ об отчете о выполнении бюджета-2016.
  3. Заключение Контрольной палаты об отчете о выполнении бюджета-2016.

Сегодня, 26-го июня, состоится первое  заседание  комиссии МО Армении по поводу летнего призыва 2017 года.

Сегодня, 26-го июня, состоится пресс-конференция профессора, генерал-лейтенанта Айка  Котанджяна и экс-депутата Кнессета Александра Цинкера. Тема:  посвящается форуму «Армения-Израиль».  

В Министерстве диаспоры РА состоится торжественное церемония  открытия 2 этапа  программы «Вернись домой-2017». Мероприятие  откроет министр диаспоры  Грануш Акопян. 2-й этап программы «Вернись домой-2017» состоится 25 июня-8 июля. Участвуют 108 юношей  и девушек  из диаспоры из 8 стран.

Сегодня, 26-го июня, отмечается День помощи жертвам  пыток. Состоится форум, посвященный провозглашенному ООН Дню помощи жертв  пыток. С  приветственным словом выступит омбудсмен РА Арман Татоян,  докладчики экс-омбудсмен РА, директор Института  правоведения и политологии Славянского университета, руководитель о/о «Против  правового волюнтаризма» Лариса  Алавердян, председатель о/о “Институт гражданского общества” Артак  Киракосян.

Сегодня, 26-го июня, отмечается также Международный день борьбы со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. По теме выступят главный  нарколог МЗ РА Петрос Семерджян, зам.главы Наркологического центра МЗ РА Ася Григорян, зав.отделом наркотических и контролируемых веществ Экспериментального центра лекарств  и медицинских технологий Асмик  Мартиросян, руководитель программы  снижения  рисков   о/о APEC Ваге Багдасарян.  

В Зале заседаний президиума НАН РА состоится республиканская научная конференция на тему «Проблемы  сирийских армян: история и современность».

С  приветственным словом выступят министр диаспоры  Грануш Акопян, директор Института истории НАН РА, академик Ашот Мелконян.

Сегодня, 26-го июня, состоится пресс-конференция декана фак-та  информатики и прикладной математики ЕГУ Ваграма Думаняна,  преподавателя фак-та  информатики и прикладной математики ЕГУ Армена Андреасяна, студентов фак-та  информатики и прикладной математики ЕГУ Альберта Саакяна, Тиграна Мамиконяна.

Тема: студенты  ЕГУ приняли участие  в финале  международной  олимпиады по программированию  ACM-ICPC.

По инициативе  Миндиаспоры и армянского филиала АВБС состоится презентация трехъязычной  книги Раздана Токмаджяна  «Грустная мелодия  пустыни: фотографии армян-бедуинов Нурхана Пальяна». С  приветственным словом выступит министр диаспоры  Грануш Акопян. 

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.


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