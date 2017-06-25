Спасатели  перенесли в  безопасное  место змей, пойманных в Берде  и Арамусе

25 июня в 14:45 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в гараже одного из домов по ул. Маштоца в городе Берд Тавушской области замечена змея, и требуется помощь спасателей.

На место выехали оперативная группа пожарных-спасателей.

Спасатели поймали в гараже ужа размером в 25 см и перенесли в безопасное место.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, 25 июня в 13:10- часов поступил сигнал о том, что в котельной одного из домов 3-й ул. Джрмуги села Арамус Котайкской области замечена змея, и требуется помощь спасателей.

На место выехали оперативная группа пожарных-спасателей.

Спасатели поймали в котельной полоза размером в 1.2 м и перенесли в безопасное место.