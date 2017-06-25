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Спасатели  перенесли в  безопасное  место змей, пойманных в Берде  и Арамусе


25 июня в 14:45 часов в  МЧС РА поступил сигнал о том, что в гараже одного из домов по ул. Маштоца в городе  Берд Тавушской  области замечена  змея,  и требуется помощь спасателей.

На место выехали   оперативная группа пожарных-спасателей.

Спасатели поймали в  гараже  ужа размером в 25  см и перенесли в  безопасное  место.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, 25 июня в 13:10- часов поступил сигнал о том, что в  котельной  одного из домов 3-й ул. Джрмуги села Арамус Котайкской  области замечена  змея,  и требуется помощь спасателей.

На место выехали   оперативная группа пожарных-спасателей.

Спасатели поймали в  котельной полоза  размером в 1.2  м и перенесли в  безопасное  место.



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