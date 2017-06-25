Шесть человек пострадали в результате наезда автомашины на пешеходов в Ньюкасле

Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.



"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - говорится в сообщении.

"Полиция ведет расследование с целью выяснить, что именно произошло, но на данный момент мы не считаем, что это инцидент, связанный с терроризмом", - говорится в коммюнике, распространенном полицией графства Нортумберленд. "Полиция задержала 42-летнюю женщину, которая в настоящий момент находится в отделении полиции", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, отмечается в коммюнике.

"25 июня, в районе 09:14 (12:14 по ереванскому времени) полиция Нортумберленда получила сообщения о том, что автомобиль столкнулся с пешеходами поблизости от спортивного центра West gate в Ньюкасле-апон-Тайне", - приводятся детали произошедшего.

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд, в больницу "Ройал Виктория" доставлены шесть человек, включая троих детей.



Произошедшее в Ньюкасле-апон-Тайне немедленно привлекло к себе пристальное внимание и вызвало опасение, что речь может идти о теракте, учитывая, что за последние три месяца в Великобритании произошло четыре нападения террористов. Последний теракт был совершен 19 июня, когда 47-летний Даррен Джон Осборн из Кардиффа намеренно въехал в толпу мусульман у лондонской мечети на северо-востоке Лондоне. В результате этого инцидента один человек погиб и 10 пострадали.





Фото - AP Photo/Scott Heppell/ТАСС