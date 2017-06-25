Арташатский пограничный отряд Пограничного управления ФСБ РФ в РА празднует годовщину с момента образования

Арташатский пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения 25 июня празднует годовщину с момента образования. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, добавив: «Отряд был сформирован на базе 3-й Кармалинской пограничной комендатуры Ереванского пограничного отряда.

На протяжении 36 лет Арташатский пограничный отряд охранял государственную границу Советского Союза с Турцией. После распада Советского Союза на пограничный отряд была возложена задача по охране южных рубежей стран Содружества Независимых Государств в пределах Республики Армения и поддержанию стабильности в регионе.

Каждый метр охраняемого участка границы несет в себе плоды кропотливой, бескорыстной службы и ратного труда военнослужащих и гражданского персонала пограничного отряда.

Золотой страницей вписан в историю пограничного отряда подвиг ефрейтора Александра Корякова, который 2 августа 1948 года ценой собственной жизни не допустил нарушения государственной границы. В мае 1958 года 11-й пограничной заставе Арташатского пограничного отряда присвоено имя А.П. Корякова.

На участке вверенной государственной границы пограничники продолжают славные традиции своих предшественников, показывают образцы стойкости и выдержки, самоотверженности и мужества.

Пограничники-арташатцы всегда воспитывались в духе дружбы между нашими народами, любви к своему Отечеству, уважения к обычаям и традициям. И в этом неоценимую помощь командованию части всегда оказывали и продолжают оказывать ветераны, многие из которых еще находятся в строю и своим трудом преумножают славные традиции пограничного отряда.

Отрадно отметить, что за все время существования Арташатского пограничного отряда на земле Армении, пограничники всегда чувствовали душевную заботу и внимание руководства и жителей Араратского марза. Практически ни одно мероприятие в отряде не проходит без участия представителей администрации марза, студентов и учащихся учебных заведений, ветеранов войны и труда.

В 2007 и 2008 годах Арташатскому пограничному отряду вручен переходящий вымпел "Лучшая часть".

Идут годы напряженной службы на границе, меняется техническое оснащение, приходят служить в отряд новые люди, совершенствуется система охраны границы, но задачи, стоящие перед Арташатским пограничным отрядом остаются прежними - охранять внешние границы Республики Армения, обеспечивать их неприкосновенность».