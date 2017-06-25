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Известны имена пострадавших пассажиров  автобуса Москва-Ереван (дополненный)


25 июня в 11:08 часов в МЧС РА  из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация  о том, что на 35-м километре трассы Тбилиси-Гардабани автобус марки Scania с г/н  97 DT 777 am  (водитель А.О.) столкнулся с автомобилем марки Nissan Tiida с г/н  IL 100 KA (водитель Этери Гавашелишвили).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в 13:04 часов из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что ДТП произошло на трассе Марнеули-Тбилиси, близ села Тсаласкури. Из пассажиров автобуса пострадали Маргарита  Мартиросян (60 лет), Барбара Петросян (60 лет),  Маргарита Кириева (78 лет). Маргарита Мартиросян и Барбара Петросян были переведены в больницу города Марнеули, где получив соответствующую медпомощь, были выписаны.



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