Известны имена пострадавших пассажиров  автобуса Москва-Ереван (дополненный)

25 июня в 11:08 часов в МЧС РА из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что на 35-м километре трассы Тбилиси-Гардабани автобус марки Scania с г/н 97 DT 777 am (водитель А.О.) столкнулся с автомобилем марки Nissan Tiida с г/н IL 100 KA (водитель Этери Гавашелишвили).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в 13:04 часов из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что ДТП произошло на трассе Марнеули-Тбилиси, близ села Тсаласкури. Из пассажиров автобуса пострадали Маргарита Мартиросян (60 лет), Барбара Петросян (60 лет), Маргарита Кириева (78 лет). Маргарита Мартиросян и Барбара Петросян были переведены в больницу города Марнеули, где получив соответствующую медпомощь, были выписаны.