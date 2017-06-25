Автобус Москва-Ереван потерпел аварию на дороге Тбилиси-Гардабани
25 июня в 11:08 часов в МЧС РА из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что на 35-м километре трассы Тбилиси-Гардабани автобус марки Scania с г/н 97 DT 777 am (водитель А.О.) столкнулся с автомобилем марки Nissn Tiida с г/н IL 100 KA (водитель Этери Гавашелишвили).
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, будет дана дополнительная информация.
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