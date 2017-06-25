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Армянские  стрелки начинают выступления в  молодежном первенстве  мира


22  июня  в  Зюле (Германия) стартовали выступления в  молодежном первенстве  мира по спортивной  стрельбе. Армению представят 6  спортсменов:  пневматическая винтовка - Нарек Адамян, Вреж Торосян, Айк Бабаян, Алла Погосян, пневматический пистолет Беник Хлгатян и Завен Игитян. Главный тренер сборной Армении по спортивной стрельбе Сейран Никогосян, старший  тренер – Андраник  Айвазян.

Как сообщили Арменпресс в Федерации РА  по стрельбе, 25 июня выступят Беник Хлгатян и Завен Игитян.

7 июня  сборная Армении по спортивной  стрельбе поехала в Польшу – для  участия в учебных сборах в  городе Вроцлав. Сборы стали подготовкой к  чемпионату  мира.



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