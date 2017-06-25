Армянские  стрелки начинают выступления в  молодежном первенстве  мира

22 июня в Зюле (Германия) стартовали выступления в молодежном первенстве мира по спортивной стрельбе. Армению представят 6 спортсменов: пневматическая винтовка - Нарек Адамян, Вреж Торосян, Айк Бабаян, Алла Погосян, пневматический пистолет Беник Хлгатян и Завен Игитян. Главный тренер сборной Армении по спортивной стрельбе Сейран Никогосян, старший тренер – Андраник Айвазян.

Как сообщили Арменпресс в Федерации РА по стрельбе, 25 июня выступят Беник Хлгатян и Завен Игитян.

7 июня сборная Армении по спортивной стрельбе поехала в Польшу – для участия в учебных сборах в городе Вроцлав. Сборы стали подготовкой к чемпионату мира.