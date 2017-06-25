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Члены  ученических советов встретились с  министром НО и вице-президентом Комитета НОКМС НС РА


24 июня в  Цахкадзоре состоялся V Общешкольный слет органов ученического самоуправления. В  нем приняли участие представители ученических советов старших школ, которые в ходе  работы  форума  подняли  актуальные вопросы, обсуждали и пытались найти им решение.   

Форум организовали Молодежный  фонд Армении и общественно-образовательная  организация “Армянская ассоциация школьников”.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  МФА, добавив: “С участниками Общешкольного форума встретились министр науки и образования  РА  Левон  Мктрчян и координатор совета  попечителей  Молодежного фонда  Армении, вице-председатель постоянного комитета НС РА  по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта Карен Авакян.   

Карен Авакян отметил, что несколько лет назад при содействии МФА в  старших школах были организованы органы  школьного самоуправления, и на  сегодня  они стали состоявшимися органами.  “Мы  хотим, чтобы  воспитанники старших школ уже со школьной скамьи стали полноправными участниками  происходящего  в стране. Именно отсюда начинается формирование  активного гражданина. Мы  даем возможность членам ученических советов участвовать в молодежных программах, выступать с собственными инициативами”.  

Левон  Мкртчян отметил важность ученических советов. Он представил собравшимся концепцию реформ в сфере  образования, модель школьного самоуправления и др. Затем министр ответил на многочисленные вопросы. Относительно важности  центров профессиональной  ориентации Мкртчян сказал, что предполагается выделить в  школьном графике время для  работы карьерных центров, которые  помогут школьникам в  выборе  будущей  профессии.

В ходе  работы  слета  в  Цахкадзоре был организован ряд семинаров. Были награждены  представители ученических советов, проявившие  наибольшую  активность в  течение 2016-2017 уч/г.



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