Члены  ученических советов встретились с  министром НО и вице-президентом Комитета НОКМС НС РА

24 июня в Цахкадзоре состоялся V Общешкольный слет органов ученического самоуправления. В нем приняли участие представители ученических советов старших школ, которые в ходе работы форума подняли актуальные вопросы, обсуждали и пытались найти им решение.

Форум организовали Молодежный фонд Армении и общественно-образовательная организация “Армянская ассоциация школьников”.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МФА, добавив: “С участниками Общешкольного форума встретились министр науки и образования РА Левон Мктрчян и координатор совета попечителей Молодежного фонда Армении, вице-председатель постоянного комитета НС РА по науке, образованию, культуре, по вопросам молодежи и спорта Карен Авакян.

Карен Авакян отметил, что несколько лет назад при содействии МФА в старших школах были организованы органы школьного самоуправления, и на сегодня они стали состоявшимися органами. “Мы хотим, чтобы воспитанники старших школ уже со школьной скамьи стали полноправными участниками происходящего в стране. Именно отсюда начинается формирование активного гражданина. Мы даем возможность членам ученических советов участвовать в молодежных программах, выступать с собственными инициативами”.

Левон Мкртчян отметил важность ученических советов. Он представил собравшимся концепцию реформ в сфере образования, модель школьного самоуправления и др. Затем министр ответил на многочисленные вопросы. Относительно важности центров профессиональной ориентации Мкртчян сказал, что предполагается выделить в школьном графике время для работы карьерных центров, которые помогут школьникам в выборе будущей профессии.

В ходе работы слета в Цахкадзоре был организован ряд семинаров. Были награждены представители ученических советов, проявившие наибольшую активность в течение 2016-2017 уч/г.