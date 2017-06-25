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Взрыв в  детсаду  села  Таперакан: спасатели потушили огонь, пострадавших нет


24 июня в 17:55 часов в  МЧС РА поступил сигнал, что из  детсада  села  Таперакан Араратской области послышался взрыв, затем начался пожар.

На место выехали 2 боевых  расчета и оперативная группа ЧС.

Огонь был локализован в 19:03 часов, потушен – в 19:16.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  МЧС РА, сгорело около 50 кв/м  вестибюля детсада на ул. Исакова, 2, перегородка (5 кв/м) и деревянная дверь.

Пострадавших нет.



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