Взрыв в  детсаду  села  Таперакан: спасатели потушили огонь, пострадавших нет

24 июня в 17:55 часов в МЧС РА поступил сигнал, что из детсада села Таперакан Араратской области послышался взрыв, затем начался пожар.

На место выехали 2 боевых расчета и оперативная группа ЧС.

Огонь был локализован в 19:03 часов, потушен – в 19:16.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело около 50 кв/м вестибюля детсада на ул. Исакова, 2, перегородка (5 кв/м) и деревянная дверь.

Пострадавших нет.