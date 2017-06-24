Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой

Деятельность Владимира Путина в органах внешней разведки была связана с нелегальной разведкой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агенство ТАСС. "Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой", - сказал он.

Путин пожелал благополучия сотрудникам российской разведки, отметив их выдающиеся профессиональные качества.

"Я знаю, что это за люди - это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может, это могут только избранные, говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки, это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова", - отметил глава государства.