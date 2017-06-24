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Необходимо исключить коррупционные явления во время призыва – Виген Саркисян


В Административном комплексе  Минобороны  РА 24  июня  состоялось заседание  комиссии по республиканскому  призыву, в ходе которого были подведены  итоги зимнего призыва и обсуждались вопросы достойной организации летнего призыва.  На заседании присутствовали руководители заинтересованных ведомств, губернаторы, областные военкомы, члены  медкомиссий и других содействующих организаций.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, основным докладчиком был военный  комиссар РА, генерал-майор Генрик  Мурадян. Подводя  итоги зимнего призыва, военком представил его положительные и негативные стороны. Обсуждались вопросы, касающиеся числа  призывников, негодных к  строевой  службе, статистические  данные о прикрепленности и учета молодых, о проделанной  военными комиссариатами работе.  

Подытоживая проделанную работу, министр обороны  РА Виген Саркисян отметил важность обеспечения  прозрачности и справедливости  и необходимость исключения коррупционных явлений  во время призыва. Глава МО РА еще раз подчеркнул, что нужно быть предельно последовательным, строго контролировать весь процесс летнего призыва, особенно работу  медкомиссий – чтобы  исключить призыв действительно нездоровых, в то же  время выявить симулянтов, а также уклоняющихся от призыва другими методами, которые преследуются по закону.

 

 



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