Необходимо исключить коррупционные явления во время призыва – Виген Саркисян

В Административном комплексе Минобороны РА 24 июня состоялось заседание комиссии по республиканскому призыву, в ходе которого были подведены итоги зимнего призыва и обсуждались вопросы достойной организации летнего призыва. На заседании присутствовали руководители заинтересованных ведомств, губернаторы, областные военкомы, члены медкомиссий и других содействующих организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, основным докладчиком был военный комиссар РА, генерал-майор Генрик Мурадян. Подводя итоги зимнего призыва, военком представил его положительные и негативные стороны. Обсуждались вопросы, касающиеся числа призывников, негодных к строевой службе, статистические данные о прикрепленности и учета молодых, о проделанной военными комиссариатами работе.

Подытоживая проделанную работу, министр обороны РА Виген Саркисян отметил важность обеспечения прозрачности и справедливости и необходимость исключения коррупционных явлений во время призыва. Глава МО РА еще раз подчеркнул, что нужно быть предельно последовательным, строго контролировать весь процесс летнего призыва, особенно работу медкомиссий – чтобы исключить призыв действительно нездоровых, в то же время выявить симулянтов, а также уклоняющихся от призыва другими методами, которые преследуются по закону.