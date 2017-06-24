Гидрометцентр России предупредил москвичей о "желтом" уровне погодной опасности в воскресенье. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер и гроза, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Интерфакс.