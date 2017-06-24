В Алеппо двадцать человек пострадали при ночном обстреле рынка

Двадцать человек получили ранения при ночном обстреле боевиками рынка в городе Алеппо на северо-западе Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на источник в полиции.

"Снаряд упал после полуночи на рынок Эль-Фуркан, что привело к ранениям 20 горожан, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил каналу источник в руководстве полиции.

По данным телеканала, снаряд был выпущен из западных пригородов Алеппо, где находятся террористы, ранее уже обстреливавшие жилые кварталы города, сообщает Арменпресс, со ссылкой на риа.ру.



