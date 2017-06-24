Привлечение в Армению 3 млн туристов может обеспечить рост ВВП на $1,8 млрд – экономист

Экономист Виген Хачатрян проанализировал намеченный правительственной программой показатель при 3 млн туристов в течение ближайших 5 лет и пришел к выводу: для нынешнего показателя требуется увеличить поток туристов на 300.000 ежегодно.

Как передает Арменпресс, во время беседы с журналистами 24 июня экономист Виген Хачатрян сказал, что по прежней программе правительства был намечен более высокий показатель притока туристов.

“Это очень высокая планка, трудодостижимая. Конечно, первая христианская страна в качестве брендовой модели весьма привлекательна. Она может сработать и обеспечить определенный успех, однако здесь есть проблема – инфраструктуры, отели, сервис”, - сказал экономист, добавив, что 1 млн туристов может принести в Армению около $1 млрд, а привлечение 3 млн туристов может обеспечить рост ВВП на $1,8 млрд.

Относительно инвестиционных программ Хачатрян выразил озабоченность, поскольку по его мнению, здесь важен только показатель инвестиций, который по статистике первых трех месяцев 2017г. отрицательный. По словам экономиста, по сравнению с прошлым годом он снизился на 9 млрд драмов, что говорит о том, что в течение трех месяцев этого года в Армении почти не было сделано инвестиций.