Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Привлечение в Армению 3 млн туристов может обеспечить рост ВВП на $1,8 млрд – экономист


Экономист Виген Хачатрян проанализировал намеченный правительственной  программой показатель при 3 млн туристов в течение  ближайших 5 лет и пришел к  выводу: для нынешнего показателя требуется увеличить поток  туристов на 300.000 ежегодно.  

Как передает Арменпресс, во время беседы  с журналистами 24 июня экономист Виген Хачатрян сказал, что по прежней  программе  правительства был намечен более высокий показатель притока туристов.

“Это очень высокая планка, трудодостижимая. Конечно, первая христианская страна в качестве  брендовой  модели весьма привлекательна. Она может сработать и обеспечить определенный  успех, однако здесь есть проблема – инфраструктуры, отели, сервис”, - сказал экономист, добавив, что 1 млн туристов может принести в  Армению около $1 млрд, а привлечение 3 млн туристов может обеспечить рост ВВП на $1,8 млрд.

Относительно инвестиционных программ Хачатрян выразил озабоченность, поскольку  по  его мнению, здесь важен только показатель инвестиций, который по статистике  первых трех месяцев 2017г. отрицательный. По словам экономиста, по сравнению с прошлым годом он снизился на 9 млрд драмов, что говорит о том, что в течение  трех месяцев этого года в  Армении почти не  было сделано инвестиций.



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