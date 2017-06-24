Баку проваливает “Формулу-1” и “Формулу-2” – аварии, недовольство пилотов

Баку проваливает гонки “Формула-1” и “Формула-2”. Пилоты проходящего в Баку турнира недовольны уровнем организации соревнований и особенно – городскими дорогами. Как передает Арменпресс, об этом пишут азербайджанские СМИ, цитируя одного из участников – пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

“Качество дорог не соответствует качеству шин. Думаю, такая проблема у всех участников – в таких условиях трудно развить большую скорость. Температура асфальта достигает 50 градусов, а в соревнованиях такого уровня шины не выдерживают такой температуры, да еще на неровном асфальте. Это просто кошмар”, - в беседе с журналистами сказал Хэмилтон.

В этом году соревнования отличаются большим количеством аварий – и это несмотря на то, что они начались всего 2 дня назад.

Например, накануне после очередной аварии, пострадавший мексиканский пилот Серхио Перес отметил: “Было бы желательно, если б уклон на восьмом повороте организаторы перестроили – это лишняя трудность и большая опасность”, - сказал мексиканец.

Именно на восьмом повороте и произошла цепная авария, когда столкнулись индонезийский, российский, японский и шведский пилоты. Позднее, после другой аварии из борьбы выбыл итальянский гонщик Антонио Фауко и венесуэльский – Джонни Чекотто.