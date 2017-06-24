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Баку проваливает “Формулу-1” и “Формулу-2” – аварии, недовольство пилотов


Баку проваливает гонки “Формула-1” и “Формула-2”. Пилоты  проходящего в  Баку  турнира недовольны  уровнем организации соревнований и особенно – городскими дорогами. Как передает Арменпресс, об этом пишут азербайджанские СМИ, цитируя одного из участников – пилота  Mercedes  Льюиса Хэмилтона.

“Качество дорог не  соответствует качеству шин. Думаю, такая проблема  у  всех участников – в  таких условиях трудно развить большую скорость. Температура асфальта  достигает 50 градусов, а  в соревнованиях такого уровня шины не выдерживают такой  температуры, да еще на неровном асфальте. Это просто кошмар”, - в беседе с журналистами сказал Хэмилтон.

В  этом году соревнования  отличаются большим количеством аварий – и это несмотря  на  то, что они начались  всего 2  дня  назад. 

Например, накануне после  очередной  аварии, пострадавший мексиканский пилот  Серхио Перес отметил: “Было бы  желательно, если б уклон на восьмом повороте организаторы  перестроили – это лишняя трудность и большая опасность”, - сказал мексиканец.

Именно на восьмом повороте  и произошла  цепная  авария, когда столкнулись индонезийский, российский, японский и шведский  пилоты. Позднее, после  другой  аварии из борьбы  выбыл итальянский гонщик  Антонио Фауко и венесуэльский – Джонни Чекотто.



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