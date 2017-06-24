АБР заинтересован в развитии отношений с Арменией в областях образования и здравоохранения

23 июня министр финансов РА Вардан Арамян принял генерального директора департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Шона О’Саливана и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА, Шон О’Саливан подчеркнул важность эффективного сотрудничества правительства РА и АБР и в перспективе – его регулярности.

Вардан Арамян также отметил важность сотрудничества с АБР, подчеркнув, что АБР – один из стержневых партнеров для Армении, который интегрирован в ряд направлений проводимых в стране реформ.

Со стороны АБР было отмечено, что из текущих программ банк заинтересован в ближайшие годы наладить сотрудничество в сферах образования и здравоохранения, а готов начать переговоры вокруг субстантивных предложений.

Министр Арамян сообщил, что Минфин РА уделяет большое внимание развитию профессиональных возможностей сотрудников, добавив, что в этом плане считает важным проведение международными партнерами мероприятий, направленных на усовершенствование их профессиональных качеств. Было также отмечено, что в случае соответствующей заинтересованности АБР армянская сторона готова к сотрудничеству.