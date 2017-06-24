Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

АБР заинтересован в развитии отношений с Арменией в областях образования и здравоохранения


23 июня министр финансов  РА  Вардан Арамян принял генерального директора департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Шона О’Саливана и возглавляемую  им  делегацию.    

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Минфина РА, Шон  О’Саливан подчеркнул важность эффективного сотрудничества правительства  РА  и АБР и в перспективе – его регулярности.

Вардан Арамян также отметил важность   сотрудничества с АБР, подчеркнув, что АБР – один из стержневых партнеров  для  Армении, который  интегрирован в ряд  направлений проводимых в  стране  реформ. 

Со стороны  АБР было отмечено, что из текущих программ банк  заинтересован в ближайшие  годы  наладить сотрудничество в  сферах образования  и здравоохранения, а  готов начать переговоры вокруг субстантивных предложений. 

Министр Арамян сообщил, что Минфин РА уделяет большое  внимание развитию профессиональных возможностей сотрудников, добавив, что в  этом плане  считает важным проведение  международными партнерами мероприятий, направленных на  усовершенствование их профессиональных качеств. Было также отмечено, что в  случае соответствующей заинтересованности  АБР армянская  сторона готова к  сотрудничеству.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации