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Тигран Балаян сыронизировал в ответ на заявление Ильхама Алиева


Пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян сыронизировал в ответ на  заявление  Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия – в числе 50 сильнейших армий  мира.

Как  передает Арменпресс, Тигран Балаян в ответ на заявление  азербайджанского президента написал в  Twitter: “А завтра он заявит, что Азербайджан в числе 10 самых демократических и свободных стран мира… или я что-то пропустил?”

Во время открытия  завода по производству  боеприпасов  для  40x46- миллиметровых гранатометов  Алиев громко заявил, что  азербайджанская армия – в числе 50 сильнейших армий  мира.



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