Пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян сыронизировал в ответ на заявление Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия – в числе 50 сильнейших армий мира.

Как передает Арменпресс, Тигран Балаян в ответ на заявление азербайджанского президента написал в Twitter: “А завтра он заявит, что Азербайджан в числе 10 самых демократических и свободных стран мира… или я что-то пропустил?”

Во время открытия завода по производству боеприпасов для 40x46- миллиметровых гранатометов Алиев громко заявил, что азербайджанская армия – в числе 50 сильнейших армий мира.