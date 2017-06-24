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Водителей машин с непрочитываемыми номерами ждет штраф в 200 тысяч драмов


Дорожная  полиция  РА  предупреждает, что “смекалистых” водителей машин с непрочитываемыми номерами ждет штраф в 200 тысяч драмов.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  полиции РА, даже если в умышленно испорченном номере  не  будет прочитываться даже одна цифра, вместо прежних 100.000 драмов будет налагаться штраф  в  200 тысяч драмов.

“Если в течение  года нарушение  повторится, штраф  возрастет до 400 тысяч, в  третий  раз – 600 тысяч, а  также лишение  водительских прав на год”, - сообщили в  полиции.

В  случае изношенных номеров  ожидает штраф  в  10 тысяч драмов.

ДП РА  призывает устанавливать номер в  предусмотренном для этого месте и отказаться от попыток сделать его непрочитываемым, ибо  они рано или поздно раскроются.



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