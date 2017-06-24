Дорожная полиция РА предупреждает, что “смекалистых” водителей машин с непрочитываемыми номерами ждет штраф в 200 тысяч драмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции РА, даже если в умышленно испорченном номере не будет прочитываться даже одна цифра, вместо прежних 100.000 драмов будет налагаться штраф в 200 тысяч драмов.

“Если в течение года нарушение повторится, штраф возрастет до 400 тысяч, в третий раз – 600 тысяч, а также лишение водительских прав на год”, - сообщили в полиции.

В случае изношенных номеров ожидает штраф в 10 тысяч драмов.

ДП РА призывает устанавливать номер в предусмотренном для этого месте и отказаться от попыток сделать его непрочитываемым, ибо они рано или поздно раскроются.