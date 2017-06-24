В вопросе урегулирования конфликта НК диалог является важнейшим средством – бельгийский сенатор

В вопросе урегулирования конфликта НК диалог должен стать важнейшим средством. Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами член Сената Бельгии, депутат фламандского парламента Йорис Пошет, прибывший в Степанакерт по инициативе Европейской комиссии Ай дата.

“Во фламандском парламенте будет действовать группа дружбы с Арцахом, и это будет наш первый важный шаг. Я собираюсь активно действовать в этом вопросе”, - отметил он, добавив, что Европа обладает большим политическим потенциалом и может содействовать в разрешении карабахского конфликта.

Йорис Пошет отметил, что он впервые в Арцахе и полон впечатлений: “Посетил креативный центр ТУМО в Степанакерте, ознакомился с работами – я просто восхищен. Я открыл для себя Арцах и на месте познакомился с конфликтом. Увидел высокую организованность, но самое главное – чувствую себя в Арцахе в безопасности”, - сказал сенатор.

Йориса Пошета принял президент Арцаха Бако Саакян. Сенатор побывал в парламенте, а также провел встречи с министром ИД Кареном Мирзояном, министром культуры и по вопросам молодежи Нарине Агабалян.