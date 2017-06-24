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В вопросе урегулирования конфликта НК диалог является важнейшим средством – бельгийский сенатор


В вопросе  урегулирования конфликта  НК диалог должен стать важнейшим средством. Как  передает Арменпресс, так заявил в  беседе с журналистами  член  Сената Бельгии, депутат  фламандского парламента Йорис  Пошет, прибывший в Степанакерт по инициативе Европейской  комиссии Ай дата.    

“Во фламандском парламенте будет действовать группа дружбы  с Арцахом, и это будет наш первый важный  шаг. Я  собираюсь активно действовать в этом вопросе”, - отметил он, добавив, что Европа обладает большим политическим потенциалом и может содействовать в  разрешении карабахского конфликта.  

Йорис  Пошет отметил, что он впервые  в Арцахе и полон впечатлений: “Посетил креативный  центр ТУМО в Степанакерте, ознакомился с работами – я  просто восхищен. Я открыл для  себя  Арцах и на  месте  познакомился  с  конфликтом. Увидел высокую организованность, но самое  главное – чувствую себя  в  Арцахе в безопасности”, - сказал сенатор.

Йориса  Пошета принял президент Арцаха Бако Саакян. Сенатор побывал в парламенте, а также провел встречи с министром ИД Кареном Мирзояном, министром культуры  и по вопросам молодежи Нарине  Агабалян.

 



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