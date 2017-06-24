Требования арабских стран не устроили Катар

Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены блокады. Как передает “Арменпресс” об этом сообщает “Интерфакс”.

"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани.

По его словам, сейчас правительство страны изучает список условий, выдвинутых арабскими странами, и готовит ответ.

Ранее Национальный комитет по правам человека Катара заявил, что представленный арабскими странами список требований противоречит положениям международных конвенций о защите прав человека, и призвал правительство страны отказаться от выполнения этих требований.

В пятницу Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 жестких требований, включая ограничение связей с Ираном. Они назвали выполнение этих требований в 10-дневный непременным условием нормализации отношений с Дохой.

Согласно проекту, Катар будет иметь право лишь на коммерческие связи с Ираном, которые допускаются санкциями США и международными санкциями против Тегерана.