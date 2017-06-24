В Азербайджан поступила новая партия военной техники из России
В рамках межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Азербайджаном, в Азербайджан поступила новая партия военной техники из России.
Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщения официального сайта ВС Азербайджана. Отмечается, что после соответствующих испытаний вся новая техника будет доставлена в пограничные арсеналы.
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 22.06.2017
Предстоящие новости: 22.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 15:06 Теракты в Пакистане: число жертв возросло до 73
- 15:02 Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
- 14:42 Тигран Балаян сыронизировал в ответ на заявление Ильхама Алиева
- 14:40 Водителей машин с непрочитываемыми номерами ждет штраф в 200 тысяч драмов
- 14:15 Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате
- 14:13 В вопросе урегулирования конфликта НК диалог является важнейшим средством – бельгийский сенатор
- 14:05 Требования арабских стран не устроили Катар
- 13:51 МВФ подтвердил предоставление Армении кредита в $21.6 млн
- 13:31 В Азербайджан поступила новая партия военной техники из России
- 13:14 Азербайджан нарушил режим перемирия 400 раз и совершил неудавшуюся попытку диверсии – неделя на передовой
- 13:07 В Венесуэле напали на парламент
- 12:57 Новое соглашения ЕС-Армения создаст качественно новые условия для двусторонних связей – Ашотян
- 12:56 Переходим на летний режим: Гагик Суренян о погоде в Армении в ближайшее время
- 12:43 Белый дом хочет сохранять гибкость санкций против России
- 12:38 В Китае более 100 человек пропали без вести в результате схода оползня
- 12:05 Александр Петросян покинул «Гандзасар-Капан»
- 12:04 На Кубке конфедераций состоятся последние игры командного этапа подгруппы А
- 11:51 Укомплектован состав сборной Армении по баскетболу
- 11:45 Международный конкурс-фестиваль “Армения” – мировые знаменитости и жаркая борьба
- 11:12 Родные Рубена Геворкянца просят перечислить суммы на цветы в фонд военнослужащих
- 11:05 Состояние 7 военнослужащих врачи оценили как тяжелое, 7 – средней тяжести
- 10:42 Европейские индексы - 23-06-17
- 10:41 Американские индексы - 23-06-17
- 10:40 Цены на цветные металлы - 23-06-17
- 10:39 Цены на драгоценные металлы выросли - 23-06-17
- 10:38 Цены на нефть выросли - 23-06-17
- 23.06-21:47 Создан туристический архив, чтобы представить Армению всему миру
- 23.06-21:26 Температура воздуха на территории Армении постепенно повысится на 5-6 градусов
- 23.06-21:18 Штаб коалиции заявил о ликвидации в Сирии одного из ключевых финансистов ИГ
- 23.06-20:29 Коалиция во главе с США полагает, что аль-Багдади, если и не мертв, то не в состоянии влиять на ход операций против ИГ
- 23.06-20:15 Предстоящие на 24 июня мероприятия
- 23.06-20:07 Посол Беларуси в Армении не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта
- 23.06-20:00 Председатель Национального Собрания Армении принял временного поверенного в делах посольства Сирии
- 23.06-19:48 Вышедшая на поле корова прервала футбольный матч в Болгарии
- 23.06-18:17 Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Рубена Геворгянца
13:40, 17.06.2017
Просмотрели 1274 раз Азербайджан зашел в тупик по всем направлениям – Тарасов
12:39, 18.06.2017
Просмотрели 1104 раз Завершился III Форум армянских партий
12:45, 17.06.2017
Просмотрели 1103 раз Международное сообщество должно жесткой позицией и шагами сдержать такое необузданное государство, как Азербайджан – Давид Бабаян
15:20, 17.06.2017
Просмотрели 926 раз Восстановление Талиша стало одной из важных военно-политических задач государства - Бако Саакян
11:53, 17.06.2017
Просмотрели 893 раз Умер режиссер фильма “Рокки” Джон Эвилдсен