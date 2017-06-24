В рамках межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Азербайджаном, в Азербайджан поступила новая партия военной техники из России.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщения официального сайта ВС Азербайджана. Отмечается, что после соответствующих испытаний вся новая техника будет доставлена в пограничные арсеналы.