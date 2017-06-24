Азербайджан нарушил режим перемирия 400 раз и совершил неудавшуюся попытку диверсии – неделя на передовой

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил за 18-24 июня противник нарушил режим прекращения огня около 400 раз, на разных отрезках применив также 60 и 82-миллиметровые минометы и 7 автоматических станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, помимо вышеуказанных случаев нарушения перемирия, в ночь на 22 июня бойцы азербайджанских спецподразделений совершили неудавшуюся попытку диверсионного проникновения на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Благодаря высокой профессионально-тактической подготовке и надежного технического оснащения позиционных систем подразделения Армии обороны Арцаха своевременно обнаружили передвижение диверсионной группы, понесшей 4 жертвы, и отбросили ее на исходные позиции. При отступлении противник оставил на примыкающей к передовой территории личные вещи спецназовца.

Во время предотвращения попытки проникновения Армия обороны потерь не понесла. Передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую линию и продолжают осуществлять надежную защиту позиций.