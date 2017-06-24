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Азербайджан нарушил режим перемирия 400 раз и совершил неудавшуюся попытку диверсии – неделя на передовой


На  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил  за 18-24 июня противник  нарушил режим прекращения огня около 400  раз, на разных отрезках применив также 60 и 82-миллиметровые минометы и  7 автоматических станковых противотанковых гранатометов.     

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, помимо вышеуказанных случаев  нарушения перемирия, в ночь на 22 июня  бойцы азербайджанских спецподразделений совершили неудавшуюся попытку диверсионного проникновения  на  линии соприкосновения противоборствующих сторон.  

Благодаря высокой профессионально-тактической подготовке и надежного технического  оснащения позиционных систем подразделения  Армии обороны  Арцаха своевременно обнаружили передвижение  диверсионной  группы, понесшей 4  жертвы,  и отбросили ее на исходные позиции. При отступлении противник оставил на примыкающей к  передовой  территории личные вещи спецназовца.  

Во время предотвращения  попытки  проникновения Армия  обороны  потерь не  понесла.   Передовые   части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют передовую линию и продолжают осуществлять надежную защиту  позиций.



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