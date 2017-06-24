В Венесуэле напали на парламент

Группа предполагаемых сторонников президента Николаса Мадуро совершила в пятницу нападение на здание парламента, в результате чего были ранены четыре человека и причинен материальный ущерб. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, парламент выступает против действий правительства Мадуро, в частности против созыва учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, намеченного на 30 июля. "В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника", – говорится в сообщении.

Работники парламента проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания рядом с парламентом, когда на них было совершено нападение, говорится в сообщении. Группа людей попыталась также сломать дверь главного входа в здание, они использовали петарды, а в руках у них были палки и камни. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших уже достигло 75 человек.