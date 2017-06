Новое соглашения ЕС-Армения создаст качественно новые условия для двусторонних связей – Ашотян

Председатель постоянного комитета НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян представил свои оценки перспектив участия Армении в программе Восточного партнерства ЕС.

Как передает Арменпресс, Ашотян записал в своем Facebook, что помимо политического и финансового аспектов, участие Армении в этой инициативе имеет и ценностную составляющую.

“Формат ВП нельзя рассматривать как зону столкновения ЕС-РФ, в противном случае пострадают обе страны-участницы. ВП должно быть максимально целевым – исходя из приоритетов конкретной страны. Позиция “большее за большее” (more for more) должно иметь и политические результаты. Соглашение о всеобъемлющем и углубленном сотрудничестве (Comprehensive and enhanced partnership agreement) создаст качественно новые условия для повышения эффективности как двусторонних отношений, так и преобразований в Армении.

Уже сегодня Армения по ряду показателей отметила более ощутимые успехи, чем ассоциированные страны. Инструментарий парламентской дипломатии имеет большой потенциал для укрепления отношений Армения-ЕС, в том числе и в формате ВП. Все это может стать опасным, если ЕС как глобальный игрок не приложит достаточных усилий для достижения стабильности и мира в регионе”, - написал Ашотян.