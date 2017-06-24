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Новое соглашения ЕС-Армения создаст качественно новые условия для двусторонних связей – Ашотян


Председатель постоянного комитета НС РА по внешним  отношениям Армен Ашотян представил свои оценки перспектив участия  Армении в программе  Восточного партнерства ЕС.  

Как передает Арменпресс, Ашотян записал в  своем Facebook,  что помимо политического и финансового аспектов, участие  Армении в  этой  инициативе  имеет и ценностную составляющую.

“Формат ВП нельзя рассматривать как зону столкновения ЕС-РФ, в  противном случае пострадают обе страны-участницы. ВП должно быть максимально целевым – исходя из приоритетов  конкретной страны. Позиция “большее за большее” (more for more) должно иметь и политические результаты. Соглашение о всеобъемлющем и углубленном сотрудничестве (Comprehensive and enhanced partnership agreement) создаст качественно новые  условия для повышения  эффективности  как двусторонних отношений, так  и   преобразований в  Армении.

Уже  сегодня Армения по ряду показателей отметила более ощутимые  успехи, чем ассоциированные страны. Инструментарий парламентской  дипломатии имеет большой  потенциал для  укрепления отношений Армения-ЕС, в  том числе  и в  формате ВП.  Все это может стать опасным, если ЕС как  глобальный  игрок не приложит достаточных усилий для достижения стабильности и мира в  регионе”, - написал Ашотян.



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