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Переходим на летний режим: Гагик Суренян о погоде в Армении в ближайшее время


На всей  территории Армении 24-28 июня постепенно повысится на 5-6 градусов. 27-28 июня в долинах температура  достигнет +35...+36 градусов.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал глава Гидрометцентра МЧС РА Гагик  Суренян. “С сегодняшнего дня переходим на  летний  режим. Циклоны  почти исчезают, уступая место теплым тропическим потокам с Ирака”, - написал он.

 



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