Переходим на летний режим: Гагик Суренян о погоде в Армении в ближайшее время

На всей территории Армении 24-28 июня постепенно повысится на 5-6 градусов. 27-28 июня в долинах температура достигнет +35...+36 градусов.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал глава Гидрометцентра МЧС РА Гагик Суренян. “С сегодняшнего дня переходим на летний режим. Циклоны почти исчезают, уступая место теплым тропическим потокам с Ирака”, - написал он.