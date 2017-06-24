В преддверии чемпионата мира укомплектован состав сборной Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, на чемпионате мира, предстоящем в августе-2019, в команде будет играть армянский спортсмен Крис Занку Осикян, выступающий за турецкую команду “Сакарья”.

22-летний баскетболист родился в Турции, позже семья переселилась в США. Спортсмен с ростом 193 см успешно играл в качестве защитника в студенческих лигах США, а летом-2016 перешел в клуб “Сакарья”.