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Укомплектован состав сборной Армении по баскетболу


В преддверии чемпионата мира укомплектован состав сборной Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, на чемпионате  мира, предстоящем в августе-2019, в  команде будет играть армянский  спортсмен Крис Занку Осикян, выступающий за турецкую команду “Сакарья”.

22-летний баскетболист родился  в Турции, позже  семья  переселилась в  США. Спортсмен с ростом 193 см успешно играл в качестве  защитника в студенческих лигах США, а летом-2016 перешел в  клуб “Сакарья”.



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