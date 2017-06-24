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Международный конкурс-фестиваль “Армения” – мировые знаменитости и жаркая борьба


4-12 июня на Международном  конкурсе-фестивале “Армения” ожидаются  мировые  знаменитости и жаркая борьба между ними. Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Молодежного оркестра РА, конкурс проводится  по специальности “фортепьяно”.

Для  участия  в конкурсе в Ереван прибыли молодые  пианисты (до 34 лет) из Франции, Германии, Китая, Ирана, Сирии, Южной  Кореи, России, Казахстана, Киргизии, Грузии, Армении. Конкурс состоится  в шк. Им. Чайковского и пройдет в  2  этапа.

Председатель жюри – профессор Армен Бабаханян. Состоятся также камерные и симфонические концерты с участием Молодежного оркестра РА, Филармонического оркестра Армении, Камерного оркестра Армении, трио Хачатуряна, дуэта Абгара Мурадяна, а также скрипачей  Романа Кима, Федора  Рудина, виолончелиста Нарека Ахназаряна, пианистов Наре  Аргаманяна, Лилит Григорян. На заключительном гала-концерте  в  сопровождении Молодежного оркестра выступит всемирно известный скрипач Максим Венгеров. 

Международный  конкурс-фестиваль “Армения” проводится по инициативе  Молодежного оркестра РА и Европейского фонда содействия культуре  (European Foundation for Support of Culture). Художественный  руководитель конкурса – Сергей  Смбатян. Фестиваль проводится под высоким патронатом первой  леди Риты  Саргсян.

 



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