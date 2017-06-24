Международный конкурс-фестиваль “Армения” – мировые знаменитости и жаркая борьба

4-12 июня на Международном конкурсе-фестивале “Армения” ожидаются мировые знаменитости и жаркая борьба между ними. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Молодежного оркестра РА, конкурс проводится по специальности “фортепьяно”.

Для участия в конкурсе в Ереван прибыли молодые пианисты (до 34 лет) из Франции, Германии, Китая, Ирана, Сирии, Южной Кореи, России, Казахстана, Киргизии, Грузии, Армении. Конкурс состоится в шк. Им. Чайковского и пройдет в 2 этапа.

Председатель жюри – профессор Армен Бабаханян. Состоятся также камерные и симфонические концерты с участием Молодежного оркестра РА, Филармонического оркестра Армении, Камерного оркестра Армении, трио Хачатуряна, дуэта Абгара Мурадяна, а также скрипачей Романа Кима, Федора Рудина, виолончелиста Нарека Ахназаряна, пианистов Наре Аргаманяна, Лилит Григорян. На заключительном гала-концерте в сопровождении Молодежного оркестра выступит всемирно известный скрипач Максим Венгеров.

Международный конкурс-фестиваль “Армения” проводится по инициативе Молодежного оркестра РА и Европейского фонда содействия культуре (European Foundation for Support of Culture). Художественный руководитель конкурса – Сергей Смбатян. Фестиваль проводится под высоким патронатом первой леди Риты Саргсян.